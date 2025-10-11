Ricci e Fofana al Milan due situazioni opposte Per entrambi manca la nazionale

Milan, sia Ricci che Fofana sono rimasti a Milanello sotto la guida di Allegri: per entrambi nessuna chiamata dalle nazionali. L'analisi de 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

