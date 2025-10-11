“Credo che la Campania possa avere un futuro diverso, possa avere di più. Dai leader nazionali è stato deciso che fossi io la persona che doveva prendere il guanto di questa sfida e l’ho fatto con grande senso di responsabilità e orgoglio, mettendo in discussione anche quello che si ha”. Così Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, alla prima conferenza stampa da candidato del centrodestra alle regionali in Campania del prossimo 23 e 24 novembre. In sala, all’hotel Caracciolo, presenti tanti big dei partiti alleati. Per Fratelli d’Italia tantissime le presenze, tra le quali il senatore Sergio Rastrelli e Michele Schiano di Visconti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rialziamoci per tornare grandi, Cirielli: “La Campania può avere un futuro diverso, il ribaltone è possibile”