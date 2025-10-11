L’ Iran ha deciso di cancellare quattro zeri dalla propria valuta, il rial, una mossa che il governo presenta come il primo passo verso la stabilità economica. In realtà, dietro la riforma monetaria si nasconde l’ennesimo tentativo di mascherare un collasso che affonda le sue radici nella corruzione sistemica, nella gestione fallimentare dello Stato e nell’enorme flusso di denaro destinato al finanziamento delle milizie all’estero. Il Parlamento di Teheran ha approvato la misura con 144 voti favorevoli, 108 contrari e tre astensioni. Il nuovo qiran, pari a un centesimo di rial, entrerà in circolazione accanto alla vecchia valuta per un periodo di transizione di tre anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rial svalutato, popolo in miseria e miliardi ai miliziani: l’altra faccia della riforma iraniana