Retegui felice per la sfida con l’Estonia | Per noi attaccanti è molto importante per la fiducia e per continuare lavorando

11 ott 2025

Inter News 24 Retegui, le dichiarazioni dell’attaccante della Nazionale dopo il successo per 3-1 degli Azzurri a Tallinn sull’Estonia. Mateo Retegui, attaccante dell’ Italia e autore del momentaneo 2-0 nella vittoria per 3-1 contro l’Estonia a Tallinn, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. RIGORE – «Adesso voglio rivederlo nello spogliatoio, non l’ho visto ancora, sono un po’ arrabbiato, però l’importante è che abbiamo vinto, che il primo tempo abbiamo giocato molto bene e dobbiamo continuare così.» GOL – «Per noi attaccanti è molto importante, per la fiducia e per continuare lavorando per la squadra, per aiutare. 🔗 Leggi su Internews24.com

