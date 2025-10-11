Restaurati i tre portoni della cattedrale di Arezzo
AREZZO – Tre portoni rinnovati per la cattedrale di Arezzo. Il restauro è stato inaugurato alla presenza del vescovo Antonio Migliavacca. L’intervento, ha previsto la pulitura delle superfici dei portoni lignei, la revisione delle vecchie stuccature e, nel caso non fossero più coerenti al materiale circostante, sostituite. In un secondo momento le superfici lignee sono state patinate con sostanze idonee alla preservazione del manufatto dall’aggressione degli agenti atmosferici. Nella parte interna (fodera) sono state revisionate le stuccature, eliminando le porzioni debordanti dai margini delle lacune; le porzioni deteriorate della fodera a causa di attacchi fungini sono state integrate con inserti di legno di uguale essenza a quella originale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: restaurati - portoni
Portoni restaurati, il Duomo risplende. Il vescovo: "Segno di una Chiesa che accoglie"
New post: LEGGI LA NOTIZIA! Restaurati il portone e i gradini della chiesa di San Giacomo grazie alla donazione di un cittadino https://tviweb.it/restaurati-il-portone-e-i-gradini-della-chiesa-di-san-giacomo-grazie-alla-donazione-di-un-cittadino/… #veneto #not - X Vai su X
Palazzi, Portoni e Cortili 1 Sabato 11 ottobre ore 09:45 Un imperdibile Tour in presenza, di circa 2 ore e 30 m. in compagnia della nostra guida che ci condurrà al di la' dei portoni torinesi, dove si aprono spazi meravigliosi, che immersi nella loro quiete raccont - facebook.com Vai su Facebook
Portoni restaurati, il Duomo risplende. Il vescovo: "Segno di una Chiesa che accoglie" - AREZZO È stato inaugurato ieri il restauro dei tre portoni lignei della Cattedrale di Arezzo, un intervento accurato che ha ... Segnala msn.com
Restaurati i portoni della Cattedrale di Arezzo - Sono tornati al loro antico splendore i tre portoni d'ingresso della Cattedrale di Arezzo, oggetto di un accurato intervento di restauro appena concluso. Riporta msn.com