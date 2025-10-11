Resta schiacciato in una pressa per torchiare l’uva | morto operaio di 44 anni
Un nuovo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 44 anni ha perso la vita nella serata di venerdì 10 ottobre, schiacciato in una pressa per torchiare l’ uva. È successo a Castelcucco, in provincia di Treviso. Come riporta TrevisoToday, la vittima si chiamava Matteo Forner ed era figlio del proprietario dell’azienda agricola in cui lavorava. Secondo le prime ricostruzioni, il 44enne e il padre stavano facendo manutenzione alla pressa. Entrambi erano convinti che fosse spenta, ma era soltanto saltata la corrente per qualche istante. Quando è tornata l’elettricità, il macchinario è ripartito e ha schiacciato Forner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
