Respinto ricorso di ex infermiere penitenziario contro l’Asl Caserta

Casertanews.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha rigettato il ricorso presentato da Michele Parisi, ex infermiere penitenziario transitato dal Ministero della Giustizia alla Asl di Caserta, che chiedeva il riconoscimento di un inquadramento economico superiore e delle relative differenze retributive.La. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: respinto - ricorso

