Replica La forza di una donna 2 in streaming puntate dell’11 ottobre | Video Mediaset

Superguidatv.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio appuntamento oggi – sabato 11 ottobre  – con la soap turca La forza di una donna  ( Kad?n ). Ecco i  Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Peyami e Suleyman, ai quali si unisce Ceyda, fanno irruzione nella casa dove Cevat e Ohran sono intenti a sorvegliare Bahar, convinti di trovarvi Arif di cui non si hanno più notizie, ma la ricerca risulta vana. L’uomo, infatti, è ancora nelle mani dei suoi rapitori che, dopo averlo pestato a sangue, lo abbandonano in un bosco. Nisan e Doruk sentono Yusuf parlare con Suleyman e scoprono che Arif è stato picchiato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

