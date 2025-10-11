Renzi | Se permettiamo a Meloni di rivincere nel 2029 ce la troviamo al Quirinale

"Penso che nel 2027 Meloni vince e che nel 2029 va al Quirinale. Anche Berlusconi accarezzò questa idea ma ebbe una grande sfiga, ogni volta che vinceva non c'erano le elezioni del Presidente della Repubblica. Poi ha perso le elezioni pochi mesi prima della rielezione del capo dello stato". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi, intervistato alla Festa dell'Ottimismo del Foglio, a Firenze. Un colloquio in cui l'ex premier ha spaziato tra vari argomenti, dall'accordo di pace in medio oriente alla politica interna. Secondo Renzi, il vero protagonista della tregua in medio oriente è Jared Kushner. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

