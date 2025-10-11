Renzi | nel 2027 Meloni vince e nel 2029 va al Quirinale

Feedpress.me | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Penso che nel 2027 Meloni vince e che nel 2029 va al Quirinale. Anche Berlusconi accarezzò questa idea ma ebbe una grande sfiga, ogni volta che vinceva non c'erano le elezioni del Presidente della Repubblica. Poi ha perso le elezioni pochi mesi prima della rielezione del Capo dello Stato». A dirlo è il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante la festa dell’Ottimismo organizzata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

renzi nel 2027 meloni vince e nel 2029 va al quirinale

© Feedpress.me - Renzi: nel 2027 Meloni vince e nel 2029 va al Quirinale

In questa notizia si parla di: renzi - meloni

Il piano “segreto” Renzi-Franceschini: il gatto e la volpe sfidano il Pd e sognano Silvia Salis come anti-Meloni

Renzi deluso dalla resa dell’Ue ai dazi di Trump: “Siamo al colonialismo, il ponte di Meloni? È crollato”

Renzi: «L’accordo sui dazi è insostenibile, una caporetto per la Ue. Meloni pensa alle sue copertine e qui saltano le imprese»

renzi 2027 meloni vinceRenzi: nel 2027 Meloni vince e nel 2029 va al Quirinale - Anche Berlusconi accarezzò questa idea ma ebbe una grande sfiga, ogni volta che vinceva non ... Secondo msn.com

renzi 2027 meloni vinceRenzi: "Se permettiamo a Meloni di rivincere, nel 2029 ce la troviamo al Quirinale" - Il leader di Italia viva ed ex premier: "A me Calenda sta simpatico, ma è come lo 'scrutatore non votante' di Samuele Bersani. Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Renzi 2027 Meloni Vince