Renzi | nel 2027 Meloni vince e nel 2029 va al Quirinale
«Penso che nel 2027 Meloni vince e che nel 2029 va al Quirinale. Anche Berlusconi accarezzò questa idea ma ebbe una grande sfiga, ogni volta che vinceva non c'erano le elezioni del Presidente della Repubblica. Poi ha perso le elezioni pochi mesi prima della rielezione del Capo dello Stato». A dirlo è il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante la festa dell’Ottimismo organizzata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Renzi alla #FestadelFoglio : "Se permettiamo a Meloni di rivincere, nel 2029 ce la troviamo al Quirinale. Calenda mi sta simpatico ma è come lo 'scrutatore non votante' di Samuele Bersani. Salis da Albanese? Faccia quello che vuole, l'importante è vincere"
Matteo Renzi. . Non lasciamo la piazza alla destra, non lasciamo la Toscana alla Meloni. Il mio intervento in piazza oggi con Eugenio Giani e tutta Casa Riformista
