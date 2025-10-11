«Penso che nel 2027 Meloni vince e che nel 2029 va al Quirinale. Anche Berlusconi accarezzò questa idea ma ebbe una grande sfiga, ogni volta che vinceva non c'erano le elezioni del Presidente della Repubblica. Poi ha perso le elezioni pochi mesi prima della rielezione del Capo dello Stato». A dirlo è il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante la festa dell’Ottimismo organizzata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Renzi: nel 2027 Meloni vince e nel 2029 va al Quirinale