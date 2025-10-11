Remco Evenepoel | Sono contento della mia prova Orgoglioso di concludere così la stagione

Tadej Pogacar non si smentisce, mantiene fede alle premesse della vigilia e aggiunge un nuovo record alla sua strabiliante carriera. Il fenomeno sloveno vince il Giro di Lombardia 2025 e porta così a cinque il numero di successi consecutivi nell’ultima classica monumento della stagione eguagliando la leggenda di Fausto Coppi. Il campione iridato ed europeo sferra l’attacco decisivo quando manca poco più di 30 km alla conclusione e, come quasi sempre succede, crea il vuoto. Il capitano della UAE Team Emirates-XRG, formazione che agguanta la vittoria numero novantatré di una stagione leggendaria, sfrutta il lavoro dei compagni, guadagna un minuto sul suo acerrimo rivale Evenepoel, che non risponde, e vola solitario fino al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Remco Evenepoel: “Sono contento della mia prova. Orgoglioso di concludere così la stagione”

