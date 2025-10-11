Regione Puglia l' addio di Michele Emiliano in consiglio | Ho fatto quel che potevo

BARI - Con l'approvazione del bilancio di previsione si chiude la presidenza pugliese di Michele Emiliano e, al di là della battaglia sugli atti annunciata dal centrodestra, è davvero l'ultimo atto amministrativo del quinquennio. È stata anche l'occasione per il “congedo” del presidente uscente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

regione puglia addio micheleRegione, l’addio di Emiliano in consiglio: “Ho fatto quel che potevo” - Il presidente uscente si è congedato nella seduta che ha approvato il bilancio di previsione, tra risultati rivendicati, ammissione di errori e qualche messaggio velato a Decaro con riferimenti ai vet ... Lo riporta lecceprima.it

Regione Puglia, il saluto-congedo del presidente Michele Emiliano - Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo il messaggio della presidente del Consiglio Loredana Capone - Riporta affaritaliani.it

