Regione Puglia l' addio di Michele Emiliano in consiglio | Ho fatto quel che potevo

BARI - Con l'approvazione del bilancio di previsione si chiude la presidenza pugliese di Michele Emiliano e, al di là della battaglia sugli atti annunciata dal centrodestra, è davvero l'ultimo atto amministrativo del quinquennio. È stata anche l'occasione per il “congedo” del presidente uscente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: regione - puglia

Consegnato al Comune di Castellaneta l’ultimo bus a metano dei 148 acquistati dalla Regione Puglia Venerdì

Regione Puglia, ok al rafforzamento della rete per il Welfare: "Stanziati 83 milioni di euro"

Contributo fino a 300 euro per l'acquisto di parrucche oncologiche: c'è il sì della Regione Puglia

Telesveva. . AL TTG di Rimini spazio ai giovani e agli interventi che la Regione Puglia ha messo in campo sulle politiche giovanili #puglia #attualità #turismo #ttg - facebook.com Vai su Facebook

Con una dotazione complessiva di 140 milioni di euro sono attivi gli avvisi Equity e Minibond, voluti dalla Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo economico e gestiti da Puglia Sviluppo. ?Scopri di più: https://shorturl.at/Yjufr - X Vai su X

Regione, l’addio di Emiliano in consiglio: “Ho fatto quel che potevo” - Il presidente uscente si è congedato nella seduta che ha approvato il bilancio di previsione, tra risultati rivendicati, ammissione di errori e qualche messaggio velato a Decaro con riferimenti ai vet ... Lo riporta lecceprima.it

Regione Puglia, il saluto-congedo del presidente Michele Emiliano - Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo il messaggio della presidente del Consiglio Loredana Capone - Riporta affaritaliani.it