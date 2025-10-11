Regione Lazio 10 milioni per far volare le PMI sui mercati esteri
La Regione Lazio rilancia la sfida della crescita oltreconfine per le piccole e medie imprese del territorio. Presentato oggi a WEGIL il nuovo bando "Voucher Internazionalizzazione PMI 2026", un intervento da 10 milioni di euro nell'ambito del Programma FESR Lazio 2021-2027, pensato per sostenere.
In questa notizia si parla di: regione - lazio
Regione Lazio:600 mila € per uccidere animali "rinselvatichiti". ENPA chiede l'immediata sospensione del bando
REGIONE LAZIO: 10 MILIONI DI EURO PER LE IMPRESE CHE GUARDANO ALL'ESTERO - La partecipazione ad eventi internazionali favorisce opportunità di crescita per le imprese»
Regione Lazio: Voucher Internazionalizzazione PMI 2026 da 10 milioni - L'iniziativa, rivolta alle piccole e medie imprese del territorio, mira a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle imprese laziali, favorendo la loro partecipazione a Fiere Internaz