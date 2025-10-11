Regione Lazio 10 milioni per far volare le PMI sui mercati esteri

Romatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lazio rilancia la sfida della crescita oltreconfine per le piccole e medie imprese del territorio. Presentato oggi a WEGIL il nuovo bando “Voucher Internazionalizzazione PMI 2026”, un intervento da 10 milioni di euro nell’ambito del Programma FESR Lazio 2021-2027, pensato per sostenere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regione - lazio

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2025 ore 11:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2025 ore 13:25

regione lazio 10 milioniREGIONE LAZIO: 10 MILIONI DI EURO PER LE IMPRESE CHE GUARDANO ALL’ESTERO - La partecipazione ad eventi internazionali favorisce opportunità di crescita per le imprese» ... Come scrive msn.com

regione lazio 10 milioniRegione Lazio: Voucher Internazionalizzazione PMI 2026 da 10 milioni - L’iniziativa, rivolta alle piccole e medie imprese del territorio, mira a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle imprese laziali, favorendo la loro partecipazione a Fiere Internaz ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Regione Lazio 10 Milioni