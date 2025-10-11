Regione l’addio di Emiliano in consiglio | Ho fatto quel che potevo
BARI – Con l’approvazione del bilancio di previsione si chiude la presidenza pugliese di Michele Emiliano e, al di là della battaglia sugli atti annunciata dal centrodestra, è davvero l’ultimo atto amministrativo del quinquennio. È stata anche l’occasione per il “congedo” del presidente uscente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: regione - addio
Lutto n Umbria e nelle Forze Armate: addio al Generale Nicolò Saltaperna. "Legatissimo, con la sua famiglia,alla nosta regione"
Addio a Mario Scotti, ex assessore in Provincia e Regione
Addio ai progetti occasionali: la Regione Toscana trasforma il teatro in attività educativa permanente per tutte le scuole. 300mila euro di finanziamenti fino al 2027
Addio a Renzo Toti, papà dell'ex Presidente di Regione Liguria. Per molti anni è stato albergatore a Marina di Massa - facebook.com Vai su Facebook