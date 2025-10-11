Regionali Zuottolo | Porterò la voce dei cittadini in Regione Campania

Dalla sua esperienza da sindaca e capogruppo consiliare a San Marzano sul Sarno, l'avvocato e imprenditrice Carmela Zuottolo si prepara a una nuova sfida: la candidatura al consiglio regionale della Campania con Forza Italia. Una scelta, la sua, che nasce dal desiderio di portare in Regione la concretezza e la vicinanza al territorio maturate negli anni di amministrazione locale. "Con la stretta di mano ad Antonio Tajani, leader di Forza Italia e vicepremier, ho preso un impegno che sento nel cuore: esserci, con dedizione e passione, per il partito e per la mia terra", dichiara la Zuottolo.

L’ex sindaca di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo si candida alle regionali

