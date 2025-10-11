Regionali Udc e Lega accordo per una lista unica | Puntiamo alla doppia cifra

Lecceprima.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – In cucina potrebbe definirsi “mappazzone”, con un termine reso popolare da un noto chef; in politica, invece, dove tutto e il contrario di tutto sono concessi, si userebbe la parola “convergenza”. Si traduce così, senza dimenticare il contesto dichiaratamente elettorale delle prossime. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: regionali - lega

I due partiti annunciano l'alleanza elettorale in tutte le province per la competizione imminente, aggregando anche il Nuovo Psi Puglia: "Certi di offrire un'alternativa ai cittadini pugliesi"

Chiarelli e Marti: "Classe dirigente esperta, radicamento sul territorio e obiettivi condivisi per rilanciare la Puglia"

