Regionali Udc e Lega accordo per una lista unica | Puntiamo alla doppia cifra

LECCE – In cucina potrebbe definirsi “mappazzone”, con un termine reso popolare da un noto chef; in politica, invece, dove tutto e il contrario di tutto sono concessi, si userebbe la parola “convergenza”. Si traduce così, senza dimenticare il contesto dichiaratamente elettorale delle prossime. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Regionali, Cattaneo e lo stallo sul Veneto. “Sì alla Lega, ma niente lista Zaia”

Regionali, l'ex assessore maceratese alla sanità Saltamartini esce di scena: «Pago il tracollo della Lega»

Regionali, braccio di ferro FdI-Lega. Fidanza punge Romeo: non esistono diritti acquisiti

La Lega in Sicilia avvia i Dipartimenti regionali guidati da Giovanni Cafeo. Nominati i responsabili tematici per creare un canale diretto di ascolto dei cittadini e elaborare proposte concrete #LegaSicilia #DipartimentiLega #PoliticaSicilia #GiovanniCafeo

La Lega riorganizza i dipartimenti regionali, ecco la nuova pianta organica in Sicilia

Regionali, Udc e Lega accordo per una lista unica: “Puntiamo alla doppia cifra” - I due partiti annunciano l’alleanza elettorale in tutte le province per la competizione imminente, aggregando anche il Nuovo Psi Puglia: “Certi di offrire un’alternativa ai cittadini pugliesi” ... Da lecceprima.it

UDC e Lega insieme alle Regionali: “Con Lobuono offriamo ai pugliesi un governo di qualità” - Chiarelli e Marti: “Classe dirigente esperta, radicamento sul territorio e obiettivi condivisi per rilanciare la Puglia” ... Scrive pugliapress.org