Regionali Toscana leader del centrodestra uniti | Nati per ribaltare pronostici
Una sfida difficile. Considerata fino ad un mese fa sostanzialmente chiusa. Poi la determinazione di Alessandro Tomasi, le forti perplessità dei moderati, dei dipendenti e dei cattolici sulla proposta di punta dei progressisti (il reddito di cittadinanza regionale) e l'evidente deriva a sinistra del Campo Largo hanno rimesso tutto in gioco. Ieri, al comizio tenutosi a Firenze, atto finale prima delle elezioni in Toscana (che si terranno domani e lunedì), c'erano i tre tenori: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Alle 17 e 15 Piazza San Lorenzo è già strapiena di persone. Cinquemila unità, forse persino qualcuno di più. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”
Toscana, il centrodestra ci crede. I leader uniti sullo stesso palco, la premier: “La Storia la fate voi” - La folla si commuove quando il leader di Forza Italia Tajani evoca Berlusconi ... Riporta lanazione.it