Una sfida difficile. Considerata fino ad un mese fa sostanzialmente chiusa. Poi la determinazione di Alessandro Tomasi, le forti perplessità dei moderati, dei dipendenti e dei cattolici sulla proposta di punta dei progressisti (il reddito di cittadinanza regionale) e l'evidente deriva a sinistra del Campo Largo hanno rimesso tutto in gioco. Ieri, al comizio tenutosi a Firenze, atto finale prima delle elezioni in Toscana (che si terranno domani e lunedì), c'erano i tre tenori: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Alle 17 e 15 Piazza San Lorenzo è già strapiena di persone. Cinquemila unità, forse persino qualcuno di più. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Regionali Toscana, leader del centrodestra uniti: "Nati per ribaltare pronostici"