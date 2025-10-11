Regionali Toscana Giani preoccupato per l’astensionismo
''chiedo a ognuno di voi di essere promotore dell'informazione che si vota, per portare persone alle urne''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”
Regionali Toscana, Meloni sul palco per Tomasi: "Nati per stravolgere i pronostici" - X Vai su X
Alle elezioni regionali della Toscana di domenica 12 e lunedì 13 ottobre voterò convintamente per Eugenio Giani come presidente e Mario Puppa come consigliere regionale per il collegio di Lucca. I motivi sono molti, ma ne scelgo tre. Il primo. La presenz - facebook.com Vai su Facebook
Ultimi sondaggi sulle elezioni Regionali Toscana 2025, Eugenio Giani favorito su Alessandro Tomasi - Ultimi sondaggi sulle elezioni regionali della Toscana 2025: Giani in testa con 51- Lo riporta virgilio.it
Elezioni Toscana, Giani: "Qui il campo largo ha funzionato". Rumor Pd: vittoria "facile". Il M5S teme un altro crollo - "Né stanco, né preoccupato ma carico di determinazione per affrontare le politiche di governo, forte di una campagna che è stata di ascolto del territorio", afferma in un'intervista a Il Resto del Car ... Da affaritaliani.it