Si chiude la campagna elettorale in Toscana, al voto domenica e lunedì per le elezioni Regionali 2025. Il governatore uscente, Eugenio Giani, è in corsa per il centrosinistra, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi è candidato per il centrodestra e Antonella Bundu corre per la lista di sinistra Toscana Rossa. Centrodestra unito sul palco di Firenze. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi si alternano sul palco di piazza San Lorenzo a Firenze per il rush finale, mentre il campo largo con Pd, M5S, Avs e Casa riformista chiude in ordine sparso. "Loro sono solo disponibili a fare qualsiasi patto per gestire il potere.

Regionali Toscana 2025, si chiude la campagna elettorale tra sfide e divisioni