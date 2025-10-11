Regionali Toscana 2025 si chiude la campagna elettorale tra sfide e divisioni
Si chiude la campagna elettorale in Toscana, al voto domenica e lunedì per le elezioni Regionali 2025. Il governatore uscente, Eugenio Giani, è in corsa per il centrosinistra, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi è candidato per il centrodestra e Antonella Bundu corre per la lista di sinistra Toscana Rossa. Centrodestra unito sul palco di Firenze. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi si alternano sul palco di piazza San Lorenzo a Firenze per il rush finale, mentre il campo largo con Pd, M5S, Avs e Casa riformista chiude in ordine sparso. “Loro sono solo disponibili a fare qualsiasi patto per gestire il potere. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”
Regionali Toscana, Meloni sul palco per Tomasi: "Nati per stravolgere i pronostici" - X Vai su X
Alle elezioni regionali della Toscana di domenica 12 e lunedì 13 ottobre voterò convintamente per Eugenio Giani come presidente e Mario Puppa come consigliere regionale per il collegio di Lucca. I motivi sono molti, ma ne scelgo tre. Il primo. La presenz - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Schlein con Giani a Firenze chiude la campagna: "Toscana coraggiosa e governata bene" - Si è chiusa a Firenze, in un teatro gremito, la campagna elettorale per le Regionali 2025 del presidente uscente Eugenio Giani. Si legge su gonews.it
Regionali, Tomasi chiude la campagna a Siena: “Pronti a cambiare la Toscana, parlando tra la gente” - Entusiasmo e ovazioni per Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, nella storica Sala dei Mutilati di Siena dove ieri sera (9 ottobre 2025) ha chiuso la cam ... radiosienatv.it scrive