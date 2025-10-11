Regionali Toscana 2025 | guida al voto Tutti i candidati consiglieri con Bundu Giani Tomasi

Regionali Toscana 2025, urne aperte domenica 12 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 13 ottobre dalle ore 7 alle ore 15. Scrutinio al via subito dopo la chiusura delle urne nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre. Oltre tre milioni di toscani al voto. Sono tre i candidati presidenti Regione Toscana al voto 12 e 13 ottobre. Antonella Bundu candidata presidente Toscana Rossa, comprendente Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Possibile. Eugenio Giani, presidente Regione Toscana uscente, candidato presidente coalizione di centrosinistra comprendente Pd, Avs, M5S, Lista civica Giani presidente-Casa riformista. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”

Voto disgiunto in Toscana, cosa significa. La guida alle urne per le elezioni regionali 2025 - Elettori toscani chiamati a esprimere le loro preferenze domenica 12 e lunedì 13 ottobre ... Secondo lanazione.it

Elezioni regionali in Toscana, la guida: i candidati, quando e come si vota, il voto disgiunto e il listino bloccato - Tre i candidati: Antonella Bundu, Alessandro Tomasi e il governatore uscente Eugenio Giani. Lo riporta msn.com