Regionali Toscana 2025 | Giani vola nei sondaggi centrodestra in affanno

Eugenio Giani sembra ormai lanciato verso la riconferma alla guida della Regione Toscana. Tutti gli ultimi sondaggi sulle Regionali 2025 indicano un vantaggio netto del presidente uscente, che oscillerebbe tra il 51% e il 55%, contro il 42-46% del candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi. L’indagine più recente, condotta da Swg tra il 17 e il 23 settembre su un campione di 1.006 elettori, conferma un quadro già delineato da altre rilevazioni come quelle di Emg e Noto: la Toscana resta saldamente in mano al centrosinistra. Giani in testa, Tomasi indietro di dieci punti. Nel dettaglio, la rilevazione Swg assegna a Giani una forchetta tra 51 e 55%, mentre Tomasi si fermerebbe tra 42 e 46%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Regionali Toscana 2025: Giani vola nei sondaggi, centrodestra in affanno

