Regionali Toscana 2025 | Giani vola nei sondaggi centrodestra in affanno

Eugenio Giani  sembra ormai lanciato verso la riconferma alla guida della Regione Toscana. Tutti gli ultimi sondaggi sulle  Regionali 2025  indicano un vantaggio netto del presidente uscente, che oscillerebbe  tra il 51% e il 55%, contro il  42-46%  del candidato del centrodestra,  Alessandro Tomasi. L’indagine più recente, condotta da  Swg  tra il 17 e il 23 settembre su un campione di 1.006 elettori, conferma un quadro già delineato da altre rilevazioni come quelle di  Emg  e  Noto: la Toscana resta saldamente in mano al centrosinistra. Giani in testa, Tomasi indietro di dieci punti. Nel dettaglio, la rilevazione Swg assegna a Giani una forchetta tra  51 e 55%, mentre Tomasi si fermerebbe tra  42 e 46%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

