Regionali Toscana 2025 | Eugenio Giani candidato presidente centrosinistra

Regionali Toscana 2025 al voto domenica 12 ottobre ore 7-23 e lunedì 13 ottobre ore 7-15, Eugenio Giani, Pd, è il candidato presidente campo largo centrosinistra. Giani, presidente Regione Toscana uscente, candidato presidente centrosinistra. Con Giani candidati presidente Regione Toscana sono Antonella Bundu, Toscana Rossa, e Alessandro Tomasi, centrodestra. Nella foto, Giani con Elly Schlein, Bonaccini e Fossi (Foto Fb Eugenio Giani) Per Giani, chiusura di campagna elettorale al Teatro Cartiere Carrara di Firenze con Elly Schlein, leader Pd, europarlamentare Stefano Bonaccini e segretario regionale dem Emiliano Fossi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

regionali - toscana

