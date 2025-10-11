Regionali Toscana 2025 | Antonella Bundu candidata presidente Toscana Rossa

Regionali Toscana 2025 al voto domenica 12 ottobre ore 7-23 e lunedì 13 ottobre ore 7-15, Antonella Bundu è la candidata presidente di Toscana Rossa, la lista che mette insieme Rifondazione Comunista, con Potere al Popolo e Possibile. (Foto Fb Antonella Bundu) Antonella Bundu candidata presidente Regione Toscana per Toscana Rossa, con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana uscente, candidato presidente coalizione centrosinistra, e Alessandro Tomasi, candidato presidente coalizione centrodestra. Pace, ambiente, lavoro, sanità diritto alla casa, accoglienza, No Cpr, tra i punti cardine del suo programma. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: regionali - toscana

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”

Regionali Toscana, chi sono i tre candidati alla presidenza - X Vai su X

Elezioni regionali in Toscana: seggi, date, orari e modalità – Cosa c’è da sapere - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Regionali Toscana 2025/ Diretta risultati voto, come si vota e quando, chi sono i tre candidati - Diretta Elezioni Regionali Toscana 2025, verso risultati: come si vota e quando, sfida tra Giani, Tomasi e Bundu per fare il Presidente e sondaggi ... Riporta ilsussidiario.net

Regionali Toscana 2025: Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa - 15, Antonella Bundu è la candidata presidente di Toscana Rossa, la lista che mette insieme Rifondazione Comunista, ... Si legge su msn.com