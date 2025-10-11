Regionali Toscana 2025 | Alessandro Tomasi candidato presidente centrodestra

Regionali Toscana 2025 al voto domenica 12 ottobre ore 7-23 e lunedì 13 ottobre ore 7-15, Alessandro Tomasi è il candidato presidente di centrodestra. (Foto Fb Alessandro Tomasi) Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, coordinatore regionale Fratelli d’Italia, è sostenuto dalla coalizione formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini, Noi Moderati, lista civica E’Ora-Tomasi presidente. E a sostenerlo per la chiusura della sua campagna elettorale venerdì 10 ottobre in piazza San Lorenzo a Firenze, all’insegna dello slogan ‘La rivoluzione del fare’ i vertici del governo con la premier Giorgia Meloni, leader FdI, i vicepremier Antonio Tajani, leader FI, Matteo Salvini, leader Lega, con Maurizio Lupi, leader Noi Moderati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

