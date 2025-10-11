Regionali Puglia il Movimento 5 Stelle presenta le liste | al voto online domenica 12 ottobre

Sono state pubblicate oggi, sabato 11 ottobre, sul sito del Movimento 5 Stelle le proposte di liste per le elezioni regionali in Puglia, in programma il 23 e 24 novembre. Come riporta l’Agi, gli iscritti al Movimento potranno esprimere il proprio voto domani, domenica 12 ottobre, dalle 10 alle 22. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - puglia

