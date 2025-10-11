Regionali Puglia 2025 Antonio De Sabato candidato nella lista Alleanza Verdi e Sinistra
Antonio De Sabato, consigliere comunale di Foggia e vicepresidente della Commissione Cultura, annuncia ufficialmente la sua candidatura al Consiglio regionale della Puglia nella lista Alleanza Verdi e Sinistra, a sostegno di Antonio Decaro Presidente.“È un percorso che non nasce oggi – spiega De. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
