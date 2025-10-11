Regionali in Campania le liste | Udc e Rotondi con Cirielli Fico uscenti e new entry

Ilmattino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la presentazione delle liste mancano ancora poco più di due settimane ed i prossimi giorni saranno nevralgici. Per gli ultimi aggiustamenti. Con i due schieramenti che si affronteranno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

regionali in campania le liste udc e rotondi con cirielli fico uscenti e new entry

© Ilmattino.it - Regionali in Campania, le liste: Udc e Rotondi con Cirielli. Fico, uscenti e new entry

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

regionali campania liste udcRegionali in Campania, le liste: Udc e Rotondi con Cirielli. Fico, uscenti e new entry - Per la presentazione delle liste mancano ancora poco più di due settimane ed i prossimi giorni saranno nevralgici. ilmattino.it scrive

regionali campania liste udcRegionali Campania, è il giorno di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra: “Possiamo vincere” - Cirielli presenta la sua candidatura alle Elezioni Regionali : "In Campania disastro sanità, qui viviamo 2 anni di meno" ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Liste Udc