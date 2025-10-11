Regionali in Campania la carica di Cirielli | Ribaltone possibile Poi apre ai centristi

Oltre un?ora tra intervento e risposte alle domande. Si avverte il peso della grande esperienza politica ed è comprensibile anche un po? di emozione. Poi va dritto presentando. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionali in Campania, la carica di Cirielli: «Ribaltone possibile». Poi apre ai centristi

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

Regionali in Campania. Piero De Luca (PD) apre al Reddito di Cittadinanza Regionale di Roberto Fico. #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #redditodicittadinanza #CampoLargo #pdcampania #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regionali-i - facebook.com Vai su Facebook

https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/regionali-campagna-elettorale-nel-vivo-fbb94aaf-7f55-4015-a122-84d3b5129a0e.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_regionali-campagna-elettorale-nel-vivo.&wt… Elezioni regionali, l'agenda dei candidati n - X Vai su X

Regionali in Campania, la carica di Cirielli: «Ribaltone possibile». Poi apre ai centristi - Si avverte il peso della grande esperienza politica ed è comprensibile anche un po’ di emozione. Segnala ilmattino.it

Elezioni regionali, Cirielli: “la Campania può avere un futuro diverso” - Dai leader nazionali è stato deciso che fossi io la persona che doveva prendere il guanto di questa sfida e l’ho fatto con gra ... strettoweb.com scrive