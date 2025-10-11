Regionali in Campania Conte e Fico a De Luca | Ora basta polemiche Manfredi assist a Schlein

Ilmattino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Basta polemiche: ora bisogna lavorare sul concreto», è l?alt del leader M5s Giuseppe Conte al governatore De Luca che anche ieri mattina, come al solito, ha attaccato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

regionali in campania conte e fico a de luca ora basta polemiche manfredi assist a schlein

© Ilmattino.it - Regionali in Campania, Conte e Fico a De Luca: «Ora basta polemiche». Manfredi, assist a Schlein

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

regionali campania conte ficoRegionali in Campania, Conte e Fico a De Luca: «Ora basta polemiche». Manfredi, assist a Schlein - «Basta polemiche: ora bisogna lavorare sul concreto», è l’alt del leader M5s Giuseppe Conte al governatore De Luca che anche ieri mattina, come al solito, ha ... Lo riporta ilmattino.it

regionali campania conte ficoRegionali in Campania, spinta su sanità e trasporti e reddito contro la povertà: «Programma quasi finito» - Chiusi i 5 tavoli tematici, a giorni è prevista l’ufficializzazione del programma di centrosinistra. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Conte Fico