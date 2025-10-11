Regionali in Campania Cirielli | Dimissioni da viceministro? Solo se sarò eletto presidente Sangiuliano deve decidersi

Ilmattino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Sangiuliano è stato un grande ministro della Cultura soprattutto per la Campania. Io gli ho chiesto di essere candidato. Lui è molto contento del lavoro che sta facendo a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

regionali in campania cirielli dimissioni da viceministro solo se sar242 eletto presidente sangiuliano deve decidersi

© Ilmattino.it - Regionali in Campania. Cirielli: «Dimissioni da viceministro? Solo se sarò eletto presidente. Sangiuliano deve decidersi»

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

regionali campania cirielli dimissioniRegionali in Campania. Cirielli: «Dimissioni da viceministro? Solo se sarò eletto presidente. Sangiuliano deve decidersi» - «Sangiuliano è stato un grande ministro della Cultura soprattutto per la Campania. ilmattino.it scrive

regionali campania cirielli dimissioniRegionali in Campania, Edmondo Cirielli: «Io corro per la coalizione, daremo alla Campania una diversa possibilità» - Lo faccio con orgoglio per la mia terra, ma anche perché sono convinto che il centrodestra possa dare una diversa ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Cirielli Dimissioni