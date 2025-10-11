Regionali Fico replica a De Luca | Il confronto sul programma già c' è ma io vengo dai 5S
"Il confronto sui contenuti c'è già. Esiste un tavolo dove sono presenti tutte le liste e i partiti che appoggiano la mia candidatura a presidente della Regione e quindi è questa la coalizione e lì stiamo scrivendo il programma. Poi.. io vengo dal Movimento Cinquestelle". Con queste parole. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: regionali - fico
Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»
Regionali in Campania, Schlein e De Luca da Conte: via veti sulla corsa di Fico
Regionali Campania, a che punto è la candidatura di Roberto Fico a presidente e cosa ha chiesto De Luca
Regionali in Campania. Piero De Luca (PD) apre al Reddito di Cittadinanza Regionale di Roberto Fico. #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #redditodicittadinanza #CampoLargo #pdcampania #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regionali-i - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Annunziata (Pd): con Fico per la nuova Campania - X Vai su X
Regionali, Fico risponde a Vincenzo De Luca: «Il confronto sui contenuti c'è già, ma io vengo dai CinqueStelle» - Esiste un tavolo dove sono presenti tutte le liste e i partiti che appoggiano la ... Riporta msn.com
Regionali Campania, Conte a Napoli: «Per Vincenzo De Luca è lui il migliore ma ora tocca a Fico: le polemiche non ci possono distrarre» - «Posso immaginare che per De Luca il migliore sia lui, ma questo non è possibile». Lo riporta msn.com