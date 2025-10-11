Regionali De Luca | Appoggio Fico ma deve imparare le cose che abbiamo fatto

"Se appoggerò Roberto Fico? Appoggio il centrosinistra e spiegherò a tutti, a cominciare da Fico, che il tempo della demagogia e delle stupidaggini è finito". Lo ha dichiarato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, parlando a margine della Festa dell'Ottimismo 2025 in corso a Firenze."La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - luca

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

Regionali in Campania. Roberto Celano (FI): "In 10 anni De Luca ed il Centro Sinistra hanno distrutto la sanità pubblica" #regionali2025 #RegioneCampania #forzaitalia #forzaitaliacampania #AgendaPolitica Roberto Celano - facebook.com Vai su Facebook

Regionali in Campania, De Luca: «Il centrodestra è una coalizione di sfrantummati» - X Vai su X

Regionali, Del Basso De Caro: “Netto il divario tra gli schieramenti. Campo largo? Alleanza non sarà trasferita su piano locale” - Schietto ma sintetico, fin quasi all’ermetismo, l’avvocato beneventano Umberto Del Basso De Caro, ‘grande saggio’ dei Democratici locali, ha messo in fila e chiarito gli argomenti del momento: dal giu ... Riporta ntr24.tv

Regionali in Campania. De Luca: «Resto a fare politica per un altro quarto di secolo, la mia lista un'opportunità» - «Adesso mi sto dedicando alla letteratura, alla filosofia, le cose belle della vita. Scrive msn.com