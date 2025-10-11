Regionali Conte contro De Luca | Si sente il migliore ma adesso tocca a Fico
"Posso immaginare che per De Luca il migliore sia lui, ma questo non è possibile". Da Napoli, dove ha preso parte a un'iniziativa dell'associazione sportiva Libertas organizzata allo stadio Maradona, Giuseppe Conte, leader del M5s, replica così al governatore campano Vincenzo De Luca che alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Regionali in Campania, il dialogo riparte nel solco di Conte: via ai giochi sul congresso
Elezioni Regionali, in campo i leader di Centrodestra. M5S: «Intesa è merito di Conte»
Regionali in Campania, Schlein e De Luca da Conte: via veti sulla corsa di Fico
Regionali Campania, Conte a Napoli: «Per Vincenzo De Luca è lui il migliore ma ora tocca a Fico: le polemiche non ci possono distrarre» - Giuseppe Conte, leader del M5s, replica così al governatore campano Vincenzo De Luca che alla festa de Il Foglio ha criticato l'opportunità di candidare alla presidenza della Campania un esponente dei ... ilmattino.it scrive
Regionali in Campania, Conte: «Gli attacchi a Fico? Sono le scorie del passato» - «La politica fatta di dichiarazioni e polemiche non interessa a nessuno: pensiamo ai bisogni dei cittadini campani», avverte Giuseppe Conte riferendosi agli attacchi quotidiani ... Secondo ilmattino.it