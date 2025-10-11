Regionali Conte contro De Luca | Si sente il migliore ma adesso tocca a Fico

Napolitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Posso immaginare che per De Luca il migliore sia lui, ma questo non è possibile". Da Napoli, dove ha preso parte a un'iniziativa dell'associazione sportiva Libertas organizzata allo stadio Maradona, Giuseppe Conte, leader del M5s, replica così al governatore campano Vincenzo De Luca che alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

regionali conte contro deRegionali Campania, Conte a Napoli: «Per Vincenzo De Luca è lui il migliore ma ora tocca a Fico: le polemiche non ci possono distrarre» - Giuseppe Conte, leader del M5s, replica così al governatore campano Vincenzo De Luca che alla festa de Il Foglio ha criticato l'opportunità di candidare alla presidenza della Campania un esponente dei ... ilmattino.it scrive

regionali conte contro deRegionali in Campania, Conte: «Gli attacchi a Fico? Sono le scorie del passato» - «La politica fatta di dichiarazioni e polemiche non interessa a nessuno: pensiamo ai bisogni dei cittadini campani», avverte Giuseppe Conte riferendosi agli attacchi quotidiani ... Secondo ilmattino.it

