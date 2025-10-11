Regionali Cirielli | Ho chiesto a Sangiuliano di candidarsi Aspetto la risposta
"Sangiuliano? Mi assumo la responsabilità, perché secondo me è stato un grande ministro della cultura e soprattutto è stato un grande ministro della cultura per la Campania. Quindi io gli ho chiesto di essere candidato. Lui è molto contento del lavoro che sta facendo a Parigi, ma io non nascondo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: regionali - cirielli
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
Elezioni Regionali in Campania, il centrodestra schiera il viceministro meloniano Cirielli. Delusione FI: “Insultò Berlusconi, si scusi”
Elezioni regionali, Noi Moderati: “sosterremo Cirielli ma valida proposta Carfagna”
Regionali in Campania. Domani, sabato 11 Ottobre, a Napoli la presentazione ufficiale della candidatura di Edmondo Cirielli. Svelato, anche, il simbolo della lista di Fratelli d'Italia. #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #fratelliditalia #Ag - facebook.com Vai su Facebook
Regionali: accordo centrodestra su Cirielli, Lobuono e Stefani. Meloni si riserva la Lombardia - X Vai su X
Regionali in Campania. Cirielli: «Dimissioni da viceministro? Solo se sarò eletto presidente. Sangiuliano deve decidersi» - «Sangiuliano è stato un grande ministro della Cultura soprattutto per la Campania. Da msn.com
Regionali in Campania, Cirielli candidato per il centrodestra: «Rialziamoci per tornare grandi» - Dopo l'indicazione arrivata ieri da Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati, pochi minuti fa è arrivato ... Scrive msn.com