Regionali Cirielli debutta e il vero bersaglio è De Luca | Fico avversario non nemico
Tempo di lettura: 3 minuti Pronti, via: in Campania parte il centrodestra di Edmondo Cirielli. “Gli abbiamo voluto dare un po’ di vantaggio, ma li riprendiamo” ironizza il candidato presidente. All’Hotel Palazzo Caracciolo di Napoli s’inaugura la campagna elettorale. E appare subito chiaro: il bersaglio è il governatore uscente Vincenzo De Luca, più dello sfidante Roberto Fico. “ Fico è un avversario, non un nemico” ci tiene a precisare Cirielli. Di più: “Una persona garbata, educata e apprezzata”. Gli spedisce un “ in bocca al lupo” non scontato. E subito svela un aneddoto. Da questore di Montecitorio, il parlamentare di Fdi sedeva nell’ufficio di presidenza, guidato dal pentastellato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
