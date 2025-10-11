Tempo di lettura: 2 minuti “Questa mattina Edmondo Cirielli presenta la sua candidatura a Presidente della Regione Campania. È la persona giusta: serio, competente, con grande esperienza. Conosce questa terra in profondità, conosce i suoi problemi ma soprattutto le sue potenzialità”. Così in un post sui social, Stefano Caldoro. “Edmondo è anche un amico con il quale ho condiviso anni di lavoro politico. Quando io ero presidente della Regione, lui guidava con straordinaria capacità la Provincia di Salerno. Insieme abbiamo portato sviluppo e crescita in tutto il territorio. Negli ultimi anni ha arricchito il suo percorso con importanti responsabilità, in particolare come viceministro agli Esteri, che gli hanno dato una visione internazionale ed europea, oggi più che mai necessaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali, Caldoro: “Cirielli è la persona giusta per la Campania”