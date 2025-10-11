Regionali braccio di ferro FdI-Lega Fidanza punge Romeo | non esistono diritti acquisiti
Milano, 11 ottobre 2025 – “Non esistono diritti acquisiti”. Così Carlo Fidanza replica a Massimiliano Romeo. Il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo si rivolge esplicitamente al segretario della Lega Lombarda nonché capogruppo del Carroccio al Senato: “Ho letto l’amico Romeo parlare di radicamento. Un partito come Fratelli d’Italia, che prende ripetutamente il 30% nelle ultime competizioni elettorali in Lombardia, è abbastanza radicato per poter ambire a esprimere la presidenza. Poi si vedrà e il centrodestra sceglierà per il meglio”. Sì, l’epicentro del dibattito è chi debba esprimere il candidato governatore alle prossime elezioni Regionali, che – questa pare l’unica certezza – saranno nel 2028, magari in anticipo di pochi mesi rispetto alla scadenza naturale, ma comunque nel 2028, comunque dopo le Politiche di maggio 2027, se è vero che, stando all’accordo raggiunto dai leader nazionali del centrodestra, dovranno essere proprio le Politiche a stabilire chi abbia più voti in Lombardia e quindi chi debba esprimere il successore di Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
