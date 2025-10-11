Regionali Bandecchi a Salerno con Ventura | Io l' alternativa a Cirielli e Fico

Salernotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Perchè sono italiano, perchè la Campania è una regione importante d'Italia, perché abbiamo 5 milioni e mezzo di abitanti, cioè quasi il 9,6%. Quindi, credo che la Campania sia una regione che deve essere presa in considerazione in maniera onesta alla fine e in maniera anche concreta". Lo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - bandecchi

Elezioni Regionali, Stefano Bandecchi si candida alla guida della Campania: “Restituire ai cittadini la dignità che la politica ha rubato”

Regionali in Campania, Bandecchi si candida a presidente

Regionali, Michele Maritato con Bandecchi per la Campania

Regionali Campania, Fico va a Salerno e replica alle critiche di De Luca: «Se sono qui il candidato c'è» - «Il candidato del Movimento e del centrosinistra», rimarca, scandendo bene le parole, Roberto Fico quando arriva, ieri sera a Salerno, la ... Si legge su ilmattino.it

Elezioni regionali, Bandecchi: «Mi candido per la guida della Campania» - Stefano Bandecchi, segretario nazionale di Alternativa Popolare, sindaco e presidente della Provincia di Terni, annuncia - Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Bandecchi Salerno Ventura