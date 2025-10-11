Regionali ‘Avanti Campania’ in campo per le regionali | candidata Imparato

Tempo di lettura: 2 minuti Regionali. Avanti Campania, in campo per le regionali Maria Teresa Imparato Continua senza sosta il radicamento territoriale della Lista Avanti Campania che consolida la sua missione di rappresentare l’area dell’innovazione e della modernizzazione in Campania, un punto di incontro tra culture e valori diversi: riformisti, cattolici, esperienze civiche e mondi che credono nel cambiamento. Dopo la candidatura del consigliere comunale di Benevento Angelo Miceli scende in campo per le prossime elezioni regionali di novembre la telesina Maria Teresa Imparato. “Abbraccio con entusiasmo il progetto di Avanti Campania di cui condivido i valori, nella ferma convinzione che sia necessario ritornare a quel dialogo politico concreto e costruttivo che negli ultimi anni è stato soffocato da slogan e provocazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

