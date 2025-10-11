Regionali 2025 al voto tre milioni di toscani | quasi 274 mila gli elettori ad Arezzo

Saranno 3.007.106 i toscani chiamati alle urne domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 per eleggere il presidente della Regione e i 40 consiglieri del Consiglio regionale. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì, con lo scrutinio previsto subito dopo la chiusura. Nel 2020 l’affluenza era stata del 62,6%, pari a quasi 1,9 milioni di votanti. Le sezioni elettorali in Toscana sono 3.922, di cui 29 ospedaliere, con oltre 23 mila addetti tra presidenti, segretari e scrutatori. Per votare serve un documento d’identità e la tessera elettorale, che può essere ristampata in Comune in caso di smarrimento. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Regionali 2025, al voto tre milioni di toscani: quasi 274 mila gli elettori ad Arezzo

