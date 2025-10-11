Reformer pilates Il macchinario simbolo del metodo

Eva Imbrunito, docente certificata di pilates, tra le tante 'mode' associate al pilates c'è anche l'inusitata popolarità del Reformer, il 'macchinario' simbolo del metodo. Cos'è il reformer pilates? "Inventato dallo stesso Joseph Pilates, il reformer è una sorta di 'carrello scorrevole' che si muove avanti e indietro su un telaio, collegato a molle con resistenze diverse. A questo si aggiungono cinghie, corde, poggiapiedi e spalliere che permettono di eseguire una vasta gamma di esercizi". Quali vantaggi assicura rispetto al tappetino? "Offre una resistenza progressiva e personalizzabile e consente di modulare l'intensità.

