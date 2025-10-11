Recensione Haier C95 OLED il top di gamma con DAZN in regalo

Abbiamo passato due mesi con Haier C95 Oled da 65 pollici, il pezzo da novanta del marchio cinese per posizionarsi nella fascia premium dei televisori OLED. Una mossa coraggiosa che, come abbiamo visto nell'intervista al Country Manager, è stata accompagnata da un lancio estivo in grande stile. Non parliamo di un entry-level a basso costo, anche se la nuova gamma di TV ne ha per tutte le tasche, ma di un prodotto che punta dritto a rivali come LG e Samsung. Una scelta diversa. Accenderlo la prima volta fa il suo effetto: il design è pulito, le cornici sono praticamente invisibili e nella parte bassa spicca la soundbar firmata Harman Kardon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Recensione Haier C95 OLED, il top di gamma con DAZN in regalo

