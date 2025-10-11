Recalcati | I cattivi maestri sono coloro che non appassionano e pensano di possedere la verità Il sapere è come un vaccino da somministrare
Il sapere, “ come come diceva Pasolini, preserva dalle cattive pratiche come le dipendenze ” e le scuole “ hanno il compito di somministrare questo vaccino ”. E ancora: “ Non esiste un maestro che insegna controvoglia. Un maestro che non insegna con passione non sta insegnando ”. Non esiste? “ Purtroppo esiste – precisa – e d è questa la definizione più basica di cattivo maestro: il cattivo maestro è il maestro che non appassiona ”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
