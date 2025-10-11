Reato grave commesso: Giuntoli inibito 2 anni e mezzo Sconta i peccati commessi a Napoli"> L’ex dirigente del Napoli è finito nell’occhio del ciclone dopo gli ultimi avvenimenti. Ora si dovranno capire gli sviluppi. L’inibizione è una sanzione disciplinare che colpisce dirigenti, allenatori o tesserati non appartenenti alla categoria dei calciatori. Si tratta di una misura adottata dalla giustizia sportiva in seguito a comportamenti considerati contrari alle norme federali, come dichiarazioni offensive, irregolarità amministrative o atteggiamenti scorretti durante le gare. Diversamente dalla squalifica, che riguarda l’attività di campo, l’inibizione limita le funzioni e i poteri del tesserato all’interno della società. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

