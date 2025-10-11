Reataurati i tre portoni della cattedrale di Arezzo
AREZZO – Tre portoni rinnovati per la cattedrale di Arezzo. Il restauro è stato inaugurato alla presenza del vescovo Antonio Migliavacca. L’intervento, ha previsto la pulitura delle superfici dei portoni lignei, la revisione delle vecchie stuccature e, nel caso non fossero più coerenti al materiale circostante, sostituite. In un secondo momento le superfici lignee sono state patinate con sostanze idonee alla preservazione del manufatto dall’aggressione degli agenti atmosferici. Nella parte interna (fodera) sono state revisionate le stuccature, eliminando le porzioni debordanti dai margini delle lacune; le porzioni deteriorate della fodera a causa di attacchi fungini sono state integrate con inserti di legno di uguale essenza a quella originale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
