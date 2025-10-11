Real Madrid Juve Xabi Alonso perde un altro giocatore per infortunio? È ritornato dalla nazionale | cosa filtra in vista del match contro i bianconeri

Real Madrid Juve, Xabi Alonso perde un altro giocatore per infortunio? Tutti gli ultimi aggiornamenti. Una brutta notizia dalla sosta per le nazionali scuote il Real Madrid. Franco Mastantuono, centrocampista argentino classe 2007 e considerato uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, ha riportato un infortunio durante gli impegni con la sua selezione giovanile. Il giocatore ha già lasciato il ritiro dell’Argentina e farà ritorno a Madrid per sottoporsi a esami più approfonditi. L’infortunio del giovane talento è un colpo inaspettato per i Blancos, che in estate avevano investito pesantemente su di lui, strappandolo a una folta concorrenza europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, Xabi Alonso perde un altro giocatore per infortunio? È ritornato dalla nazionale: cosa filtra in vista del match contro i bianconeri

In questa notizia si parla di: real - madrid

Rodri al Real Madrid? Obiettivo per il post-Kroos. Barella è l’alternativa

Real Madrid-Osasuna (martedì 19 agosto 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Debutto felice per i Blancos di Xabi Alonso?

Real Madrid-Maiorca (sabato 30 agosto 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Un altro successo per i Blancos?

#Endrick non ha spazio al #RealMadrid: a gennaio può partire in prestito. Il retroscena sulla #Juventus e il possibile intreccio con #Vlahovic - X Vai su X

Il fuoriclasse del Real Madrid è uscito dal campo visibilmente preoccupato - facebook.com Vai su Facebook

Endrick, il possibile prestito a gennaio e le voci sulla Juventus: che cosa c'è di vero - Il giovane talento brasiliano sembra fuori dal progetto del Real Madrid di Xabi Alonso, che a gennaio potrebbe valutare la possibilità di cederlo in prestito. Lo riporta ilbianconero.com

Endrick non ha spazio al Real Madrid: a gennaio può partire in prestito. Il retroscena sulla Juventus e il possibile intreccio con Vlahovic - Endrick non trova spazio al Real Madrid con Xabi Alonso: a gennaio può andare via in prestito e la Juventus ci aveva già pensato a giugno. Riporta msn.com