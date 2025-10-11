Re Carlo l’incontro segreto con l’ex assistente William e Camilla furiosi

Re Carlo ha incontrato di nascosto Michael Fawcett, il suo ex assistente. Tanta segretezza si è resa necessaria perché il suo ex braccio destro è stato costretto a dimettersi dopo lo scandalo dei soldi ricevuto in cambio di onorificenze, anche se poi è stato assolto. Una macchia che certo non fa bene all’immagine della Monarchia. Re Carlo, l’incontro segreto con Michael Fawcett. Re Carlo ha incontrato settimana scorsa al castello di Windsor Michael Fawcett, un tempo suo fidato assistente. È la prima volta che i due si vedono di persona dal 2021, ossia da quando Fawcett è stato costretto a dimettersi per un giro non proprio legale di soldi, in pratica si faceva dare delle mazzette in cambio di onorificenze. 🔗 Leggi su Dilei.it

