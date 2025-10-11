Ravenna accoltella i genitori nel sonno | 14enne arrestato per tentato omicidio

Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato i sanitari del 118 intenti a soccorrere i due coniugi feriti. Il minore, ancora in casa, è apparso confuso.

Accoltella i genitori mentre dormono: 14enne arrestato per tentato omicidio a Ravenna

Accoltella genitori nel sonno a Ravenna, arrestato 14enne: ricerche online sul cellulare, ipotesi premeditazione - Nel cuore della notte, mentre dormivano, si è scagliato contro i genitori accoltellandoli. Si legge su ilgazzettino.it

Accoltella genitori nel sonno a Ravenna,arrestato 14enne (2) - Nel corso delle indagini, condotte con il supporto della Scientifica, sono stati sequestrati due coltelli e un cellulare all'interno del quale sarebbero stati rinvenuti contenuti e ricerche online che ... Lo riporta ansa.it