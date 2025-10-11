Ravenna accoltella genitori nel sonno Arrestato quattordicenne per tentato omicidio

I due non sono in pericolo di vita. All'arrivo della polizia il ragazzino è stato trovato in stato confusionale. Nel suo cellulare le prove di una possibile premeditazione.

Accoltella i genitori mentre dormono: 14enne arrestato per tentato omicidio a Ravenna

Ravenna, accoltella i genitori nel sonno: 14enne arrestato per tentato omicidio

Accoltella genitori nel sonno a Ravenna, arrestato 14enne: ricerche online sul cellulare, ipotesi premeditazione - Nel cuore della notte, mentre dormivano, si è scagliato contro i genitori accoltellandoli.

Nel corso delle indagini, condotte con il supporto della Scientifica, sono stati sequestrati due coltelli e un cellulare all'interno del quale sarebbero stati rinvenuti contenuti e ricerche online che