Ravenna accoltella genitori nel sonno | arrestato 14enne

Tg24.sky.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della notte, mentre dormivano, si è scagliato contro i genitori accoltellandoli. Per questo motivo giovedì scorso a Ravenna la Polizia ha arrestato un 14enne con l'accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. L'episodio si è verificato poco dopo le tre della notte tra mercoledì e giovedì in un'abitazione della periferia della città romagnola. Una volta giunte sul posto, le Volanti hanno trovato i sanitari del 118 intenti a soccorrere due coniugi feriti. Le immediate verifiche hanno permesso agli agenti di accertare che a colpirli era stato il figlio minorenne: non sono in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

