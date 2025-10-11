Ravenna accoltella genitori nel sonno | arrestato 14enne
Nel cuore della notte, mentre dormivano, si è scagliato contro i genitori accoltellandoli. Per questo motivo giovedì scorso a Ravenna la Polizia ha arrestato un 14enne con l'accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. L'episodio si è verificato poco dopo le tre della notte tra mercoledì e giovedì in un'abitazione della periferia della città romagnola. Una volta giunte sul posto, le Volanti hanno trovato i sanitari del 118 intenti a soccorrere due coniugi feriti. Le immediate verifiche hanno permesso agli agenti di accertare che a colpirli era stato il figlio minorenne: non sono in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: ravenna - accoltella
Accoltella i genitori mentre dormono: 14enne arrestato per tentato omicidio a Ravenna
Ravenna, accoltella genitori nel sonno. Arrestato quattordicenne per tentato omicidio
Ravenna, accoltella i genitori nel sonno: 14enne arrestato per tentato omicidio
Nel cuore della notte si è scagliato contro i genitori accoltellandoli mentre dormivano: a Ravenna la Polizia ha arrestato un 14enne. #ANSA - X Vai su X
Bang supersonico in varie zone della Romagna, boato percepito da Forlì a Ravenna. Cosa è successo? - facebook.com Vai su Facebook
Accoltella i genitori nel sonno a Ravenna, arrestato un 14enne - Per questo motivo giovedì scorso a Ravenna la Polizia ha arrestato un 14enne con l'accusa di tentato omicidio ... Secondo ansa.it
Ravenna, accoltella genitori nel sonno: arrestato 14enne - L'aggressione è avvenuta giovedì scorso. Segnala tg24.sky.it